Giorno del Ricordo 2020, ad Assisi sarà premiato Simone Cristicchi

Anche ad Assisi si celebrerà il Giorno del Ricordo 2020 dell’Esodo dei Giuliano-Dalmati e delle Foibe, affinché, come ha affermato il nostro Presidente della Repubblica, ‘la storia e la memoria comune possano fornire un grande aiuto per guardare al futuro e per scacciare dal destino dei nostri figli ogni pulizia etnica e ogni odio razziale’.

Protagonista della giornata, in scena martedì 18 febbraio 2020 sarà il cantautore, attore teatrale e scrittore Simone Cristicchi, insignito alle 11.30 con il premio Giuliano Dalmata. Il riconoscimento è stato istituito 8 anni fa per ricordare i Giuliano–Dalmati che si sono distinti nei propri campi professionali, reagendo alle terribili esperienze causate dallo sradicamento dai territori della Venezia Giulia. Il programma del Giorno del Ricordo 2020 si apre alle 9.45 nella Sala della Conciliazione, con il saluto del sindaco Stefania Proietti, poi a seguire gli interventi di Giovanni Stelli (Società Studi Fiumani a Roma), Franco Papetti (Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), Paolo Anelli (studioso dell’Esodo Giuliano-Dalmata).

Nel pomeriggio di martedì 18 febbraio, alle 16, è prevista la deposizione da parte delle autorità di una corona nell’area verde di via Martiri delle Foibe a Santa Maria degli Angeli. La giornata di martedì è la conclusione di una serie di iniziative per il Giorno del Ricordo 2020 curate dall’Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite – Unesco, che hanno interessato il territorio, tra cui incontri di preparazione e approfondimento con i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti delle scuole secondarie, nel corso dei quali vengono consegnate pubblicazioni sull’Esodo e sulle Foibe.

Foto in evidenza © Mauro Berti