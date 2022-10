Centrale Umbra, lavori e chiusure tra Passaggio d’Assisi e Rivotorto

Prosegue l’opera di risanamento profondo della pavimentazione avviata da Anas (Gruppo FS Italiane) sulla strada statale 75 “Centrale Umbra”. Da oggi, lunedì 10 ottobre, sarà interessato un nuovo tratto della carreggiata in direzione Perugia tra Passaggio d’Assisi e Rivotorto, nel Comune di Assisi.

Per consentire l’esecuzione degli interventi il transito in corrispondenza del cantiere sarà temporaneamente regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre gli svincoli di Assisi/Viole e Rivotorto saranno temporaneamente chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. Il completamento di questa fase è previsto entro il 20 novembre.

I lavori riguardano, nel dettaglio, la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il rifacimento delle fondazioni fino a circa 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante.

A maggio 2022 sempre lungo la Centrale Umbra erano stati eseguiti i lavori di risanamento profondo della pavimentazione su un tratto della carreggiata sud in corrispondenza dello svincolo di Cannara, in prosecuzione dei tratti già risanati. Ancora prima, a marzo 2022, Anas aveva eseguito lavori sulla strada statale 318 “di Valfabbrica”, sempre di risanamento profondo della pavimentazione. In totale Anas ha investito in Umbria un miliardo di euro tra lavori ultimati, in corso e programmati. Il responsabile della struttura territoriale Anas Umbria Lamberto Nicola Nibbi ha spiegato nei mesi scorsi che “in Umbria è in fase avanzata di attuazione un imponente piano di manutenzione con investimenti senza precedenti, che sta consentendo di rimettere completamente a nuovo gli 808 chilometri di strade che Anas gestisce in questa regione con l’obiettivo di innalzare la qualità delle infrastrutture, assicurare la continuità del livello di servizio e la durata delle opere nel tempo, oltre a garantire la sicurezza della circolazione”.

© Riproduzione riservata