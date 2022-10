SuperEnalotto, ad Assisi ‘centrati’ sei 5: vincita a Petrignano da oltre 126.000 euro (foto)

L’Umbria torna a gioire grazie al SuperEnalotto. Ed è Assisi la città scelta dalla dea bendata, con una vincita da oltre 126.000 euro divisa in sei “5”. Invece a Orvieto con uno Win for Life Classico è stato centrato un “10” da oltre 43mila euro.

Nel concorso dell’ 8 ottobre 2022, come riporta Agipronews, sono stati infatti centrati ben sei “5” per una vincita totale di 126.804 euro, pari a 21.134,06 euro a testa. Le giocate vincenti sono state convalidate nell’esercizio di via Mascagni 4 a Petrignano di Assisi. Non è chiaro se i vincitori siano del posto o di fuori zona, vista la vicinanza del paese a diverse aziende medio-grandi e anche alla Centrale Umbra, da dove transitano anche i turisti. Per il momento c’è solo grande gioia per la vincita e curiosità sui vincitori. “Non sappiamo chi possa aver vinto, nessuno si è ancora presentato, ma speriamo che sia una persona o delle persone che hanno bisogno, noi siamo molto contenti anche perché è stata la prima grande vincita di questo genere”, dicono Matteo e Maurizio Capponi, titolari del bar Prestige con annessa tabaccheria grazie alla quale l’Umbria torna a gioire al SuperEnalotto.

Un precedente “5” era stato centrato anche un anno fa circa: allora nel concorso del 2 novembre 2021 la giocata vincente è stata convalidata presso Mark E Marc, l’esercizio di piazza Antichi Sapori 2/3 a Rivotorto di Assisi. Quest’estate invece tra i trecento premi da 50.000 euro in tutta Italia, e dei quattro premi di Super Estate di Superenalotto finiti i Umbria, ben due erano finiti nell’assisano, a Rivotorto e Petrignano di Assisi. A essere baciati dalla fortuna fortunati giocatori della cartoleria-ricevitoria Mark & Mark di Rivotorto di Assisi, non nuova a tali vincite, e la tabaccheria-ricevitoria Ricci di Velini Sara a Petrignano di Assisi.

Tornando al Superenalotto di questi giorni invece, il Jackpot, intanto, è arrivato a quota 286,5 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Umbria il “6” manca dal settembre 2011 quando a Gubbio fu conquistato il jackpot del valore di 65 milioni di euro.

