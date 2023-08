È ricoverato in terapia intensiva e in codice rosso il ciclista investito questa mattina, martedì 22 agosto 2023, nella zona di Santa Maria degli Angeli e per la precisione sulla rotatoria Lollini. Secondo le primissime informazioni l’uomo, caduto violentemente a terra dopo l’impatto, è stato portato dall’ambulanza del 118 al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Non ci sono al momento ulteriori informazioni sulla dinamica del sinistro e sulle condizioni dell’uomo.

© Riproduzione riservata