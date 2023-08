Guidano due motorini rubati e tentano di sfuggire a un posto di blocco: denunciati

Guidano due motorini rubati a Foligno ma, alla vista di un posto di blocco, tentano di fuggire e vengono rintracciati e denunciati. I fatti sono accaduti la scorsa settimana a Bastia Umbra, dove i carabinieri del nucleo radiomobile di Assisi hanno denunciato due giovani, un 29enne siciliano da anni residente a Bastia e un trentenne assisano, per l’ipotesi di reato di ricettazione e per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti relativi all’uso di sostanze stupefacenti.

Nello specifico giovedì scorso un giovane a bordo di un motorino, alla vista dei militari, ha cercato di cambiare strada per eludere il controllo. Notata la manovra sospetta i militari si sono messi alla ricerca del giovane, rintracciato e fermato poco dopo dopo unitamente ad un altro suo conoscente, anche lui a bordo di uno scooter. Durante il controllo i giovani hanno mostrato comportamenti compatibili con la recente assunzione di sostanze stupefacenti, ma all’invito dei militari a sottoporsi al test si sono rifiutati, venendo così denunciati.

Inoltre i due motorini, all’esito del controllo, sono risultati rubati da una nota pizzeria di Foligno, motivo per cui i due sono stati accompagnati in caserma a Santa Maria degli Angeli e denunciati per l’ipotesi di reato di ricettazione. Al primo, un 29enne originario della Sicilia ma da anni residente a Bastia Umbra, è stata ritirata la patente, mentre il secondo, trentenne assisano, si trovava alla guida pur avendo la patente già revocata. I mezzi sono stati immediatamente restituiti alla legittima proprietaria mentre i due giovani sono stati deferiti per le varie ipotesi di reato alla Procura della Repubblica di Perugia e segnalati alla Prefettura.

