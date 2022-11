Cliente non vuole pagare il soggiorno in un b&b e scatta la lite: arriva la Polizia

Un’accesa lite verbale, presso un Bed and Breakfast di Bastia Umbra, ha richiesto l’intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi. Sul posto sono prontamente sopraggiunti gli operatori della Squadra Volante, in quel momento impegnati nei servizi di controllo del territorio, al fine di evitare che la lite – tra una cliente e la titolare della struttura ricettiva – potesse degenerare.

Gli agenti hanno quindi preso contatti con entrambi le parti. La cliente ha riferito ai poliziotti che la proprietaria del B&B si era rifiutata di restituirle il proprio documento d’identità. La titolare, invece, ha precisato agli operatori che la cliente non volesse pagarle la camera in quanto la stessa affermava di non aver dormito bene.

Dopo aver riportato la calma, gli agenti hanno reso edotte le parti delle proprie facoltà previste dalla legge.

© Riproduzione riservata