Assalto al bancomat della Unicredit di Valfabbrica: colpo fallito e indagini in corso

Assalto fallito al bancomat della Unicredit di via Roma, a Valfabbrica, indagano i carabinieri della locale stazione guidati dalla compagnia di Assisi agli ordini del capitano Vittorio Jervolino.

Secvondo le prime informazioni il furto sarebbe stato tentato a colpi di carro attrezzi, prima usato come ariete di sfondamento e poi come mezzo per trascinare il bancomat. Nel primo caso il tentativo sarebbe andato a buon fine, ma nel secondo caso i ladri non sarebbero riusciti a portar via il bancomat dell’Unicredit. Ad allertare le forze dell’ordine i residenti della zona, svegliati dal boato. (Maggiori informazioni nelle prossime ore).

Foto di Eduardo Soares | via Unsplash

© Riproduzione riservata