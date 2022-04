Comitato di Via Protomartiri Francescani, l’appello ai cittadini

Il comitato di via Protomartiri Francescani conferma ulteriori azioni nei confronti delle Fonderie, visto che dai vari sopralluoghi effettuati anche recentemente dalle autorità deputate è stata confermata nell’area la presenza di odori sgradevoli di combustione oltre le polveri. E chiama anche a raccolta i cittadini.

“In data 2 aprile 2022, si è riunito il Comitato di Via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli, il quale si è autodeterminato a proporre un’azione civile volta a far valere il diritto all’abitazione e il diritto alla salute di ciascun abitante della zona”, l’incipit della nota stampa, che segue l’incontro in Comune in cui la giunta aveva la sua ordinanza, contro la quale l’azienda ha fatto ricorso; l’incontro è stato anche l’occasione per una prima verifica dei risultati del monitoraggio frutto del protocollo istitutivo dell’Osservatorio comunale ambientale. Monitoraggio eseguito per 12 mesi da Arpa al quale si è aggiunto un biomonitoraggio interamente finanziato dal Comune di Assisi, e che sarà analizzato alla presenza di tutti gli attori del tavolo interistituzionale nelle prossime settimane.

“Il problema, ormai noto – continua il comunicato – è legato alle emissioni di polveri, odori e rumori che provengono dalla vicina attività metallurgica delle ex Fonderie Tacconi. Si tratta di un’ azione che richiede il maggior coinvolgimento possibile della popolazione. Ovviamente più siamo e meglio riusciremo nel nostro intento di garantire il rispetto del sacrosanto diritto a vivere in un ambiente salubre. Pertanto – continua il comitato – invitiamo i cittadini interessati a contattarci per organizzare la prossima riunione , dove auspichiamo una numerosa partecipazione: la salute e l’ambiente non possono più attendere, o li difendiamo adesso o mai più. Visto che Regione, Comune, ASL e Arpa ad oggi non sono riusciti a garantirci una qualità della vita a misura d’uomo, dobbiamo assolutamente, quanto prima, attivarci noi: Assisi va tutelata!” conclude la nota, invitando a scrivere a [email protected]

