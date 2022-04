Terminati i lavori di bonifica dell’ex stazione di servizio in via Madonna dell’Olivo

Il Comune di Assisi informa che Eni Rewind, società ambientale di Eni, ha completato i lavori di bonifica dell’ex stazione di servizio Eni in via Madonna dell’Olivo.

E’ quanto emerge dall’incontro, voluto dal sindaco Stefania Proietti, con una delegazione dell’Eni per finalizzare gli accordi e restituire alla città l’area che per troppo tempo è stata inutilizzata. L’accordo tra Comune di Assisi ed Eni che è proprietario dell’area consente di mettere a disposizione lo spazio alla collettività con una piazza polifunzionale attrezzata.

Il progetto, che appena definito sarà portato alla partecipazione della comunità, prevede che l’area venga trasformata in una piazza pubblica destinata a molteplici funzioni, uno spazio utile alla cittadinanza e ai turisti all’insegna della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica e dell’arte contemporanea. Infatti, si prevede l’installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici, panchine con strutture per connessioni multimediali, servizi di bike sharing e rete wi-fi gratuita.

Al centro della piazza si valuterà se realizzare una struttura sostenibile di pregio architetturale che ospiterà eventi, incontri e presentazioni di libri; un luogo accogliente di socialità dove ci si potrà ritrovare e trascorrere del tempo con tutti i comfort multimediali; inoltre, tra la piazza e la strada saranno realizzati posti auto.

Il progetto, le autorizzazioni e la realizzazione saranno interamente a carico di Eni.

L’amministrazione comunale ha anche chiesto a Eni un impegno concreto per valorizzare la vicina chiesa della Madonna dell’Olivo.

