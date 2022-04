Comune di Assisi, due addii: lasciano Leonardo Mignini e Angela Gatto

Doppio addio nelle fila dei dipendenti del Comune di Assisi. L’ing. Leonardo Mignini, da questo mese, sarà in congedo. “L’ho conosciuto in un servizio durato anni prima alla Ricostruzione e poi all’Urbanistica, gestito sempre con quella sua silenziosa abnegazione che – il ricordo dell’ex assessore e consigliere Moreno Fortini – appartiene alle persone di grande umanità e buon senso. Le sue capacità professionali, in periodi difficili come il terremoto, sono il patrimonio che consegna al Comune di Assisi. Lo ringrazio per il servizio e l’amicizia, entrambi sinceri. L’Urbanistica che vedo oggi è congestionata, zeppa di circa 140 pratiche inevase e dunque non prese in esame per mancanza di personale. Il tutto a seguito di una cura amministrativa negligente e poco rispettosa per la gente che resta in attesa”, segnala Fortini.

Dopo 27 anni di onorato servizio presso il Comune di Assisi, da oggi si trasferisce inoltre presso l’Ufficio del Settore 5 – Welfare-Educazione-Cultura-Turismo-Sport del Comune di Castrovillari, sua città natale, la Dott.ssa Angela Gatto. “Spesso in questi casi, sembra sempre che sia un elogio dovuto, frasi di circostanza, invece – scrive l’ex assessore e consigliere Claudia Travicelli – nel caso e per la persona di Angela Gatto, nulla di tutto ciò. Le mie, come penso di rappresentare quelle di tanti altri, sono parole che vengono dal cuore, questo vuole essere un saluto sincero da chi ha condiviso una lunga stagione amministrativa. Durante il mio percorso ho avuto modo di conoscere Angela, sia dal punto di vista professionale e sia da quello umano. Nel Suo viaggio verso la sua Città natia, sempre accompagnata dalla sua fedele cagnolina “Luna”, Angela ha portato nella sua valigia tanti ricordi, tanti volti, tante emozioni e, permettetemi, un pezzo di cuore dei tanti come me che oggi più che mai le devono dire grazie. Buon cammino Angela, con affetto”.

