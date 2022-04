Meteo Assisi 1-3 aprile 2022: pioggia, basse temperature e neve sui monti

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 1-3 aprile 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, settimana “di svolta” del tempo sulla nostra Umbria con piogge finalmente abbondanti ed estremamente preziose per alleviare fortemente la siccità fin qui accumulata da inizio anno. Grandi manovre sul Mediterraneo occidentale con formazione tra stasera e domani di un profondo centro di bassa pressione sul golfo Ligure, una delle manovre più congeniali e produttive in termini di precipitazioni sul nostro territorio che porteranno anche, grazie all’ingresso di aria fredda in quota ,precipitazioni nevose fino in collina e a tratti sabato possibili anche sulle parti più alte di Perugia e Assisi. Sul resto delle pianure invece alta probabilità di fenomeni di groupel (neve tonda – grandine tipo sale grosso che depositandosi sulle nostre auto o giardini li tingerà di bianco per qualche momento dando la parvenza che stia nevicando davvero).

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 1-3 aprile 2022, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata molto nuvolosa e grigia con diffuse precipitazioni sul tutto il territorio regionale e nevicate in serata prima a partire dalle vette delle nostre montagne e in discesa nel corso della notte sul sabato a quote di collina. Temperature in diminuzione nei valori massimi del giorni con punte di 12-13 gradi . ventilazione meridionale moderata e qualità dell’aria straordinaria!

Domani sabato: giornata nuvolosa in prevalenza ma con qualche spazio di sole tra un rovescio e l’altro possibile di breve durata. Entrerà decisa l’aria fredda in quota e ci saranno precipitazioni sotto forma di rovescio un pò ovunque. Quota neve in calo sui 400-500 metri (collina) ma nel corso di fenomeni più intensi alta probabilità di rovesci nevosi sulle parti più alte di Perugia e Assisi e su pianure “groupel (neve tonda tipo sale grosso). Siamo in primavera e i temporali che con l’arrivo dell’aria fredda si andranno ad innescare saranno particolarmente intensi e per questo motivo credo ci sia grande possibilità che osserviate questo “sale grosso” che depositandosi sull’asfalto, giardini o auto le tingerà di bianco dando impressione che stia nevicando). Temperature in ulteriore calo con valori di molto sotto la media (circa 8-9 gradi più bassi). Ventilazione di libeccio moderata. Qualità dell’aria sempre straordinaria!

Domenica: giornata sempre nuvolosa in prevalenza con rotazione dei venti più da occidente e rovesci di pioggia “più occasionali” rispetto ai precedenti due giorni e di breve durata. Maggiori spazi di sole rispetto alle due giornate precedenti. Clima più tipico di fine Febbraio che di inizio Aprile. Temperature in lieve ripresa ma sempre sotto la media e qualità dell’aria spettacolare!

Breve anticipazione come sempre prima di congedarmi con voi sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un graduale miglioramento da martedì ma non durerà seguiranno a subito nuove precipitazioni.

A tutti voi come sempre un caro e sincero saluto dalla redazione di Assisi News!

