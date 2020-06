Condotte idriche e sistemazione strade: lavori a Tordandrea, Castelnuovo e Rivotorto

Quattrocentomila euro di lavori per linee fognarie e acquedottistiche. Sarà finalmente sistemata via Tre Compagni

Un piano Marshall di rilancio dell’edilizia attraverso lavori pubblici. Per Assisi arrivano cantieri per oltre 16 milioni di euro nel territorio comunale, inclusi i quattro milioni per la zona di Ponte dei Galli con risorse che la giunta ha reperito dal Governo per opere pubbliche attese da decenni in città e quattrocentomila euro di lavori nelle frazioni. Si tratta nello specifico di duecentomila euro per le condotte idriche di Tordandrea e altri duecentomila circa per la realizzazione di nuove linee fognarie e acquedottistiche nelle frazioni di Castelnuovo e Rivotorto.

In quest’ultimo caso – anticipa il consigliere Luigi Bastianini, che si era interessato alla problematica – i lavori riguardano via Tre Compagni, che dopo le lamentele di alcuni residenti della zona per la condizione disastrata del manto stradale a metà dell’anno scorso, in questo 2020 vedrà prima la posa di una nuova fognatura, seguita dal completamento e dal rifacimento della carreggiata.

Lavori alle condotte idriche anche nella frazione di Tordandrea, invece, sono necessari lavori di sostituzione della condotta idrica che sono stati programmati fino al 20 luglio, salvo intoppi. Nel piano di riduzione e contenimento delle perdite viene integralmente sostituito un tratto di oltre 1 chilometro di condotta idrica e verranno rifatti gli allacci alle utenze, con ripristino del manto bitumato. L’importo dei lavori realizzati da Umbra Acque, settore investimenti, è di 200.000 euro.

Il progetto è stato condiviso con l’amministrazione in un piano di coordinamento degli investimenti sulle infrastrutture stradali che riguarda anche i tratti di viabilità coinvolti nel piano strade 3 di prossimo avvio con finanziamenti del Comune di Assisi. L’investimento di Umbra Acque, più volte richiesto dall’amministrazione comunale, è di grande rilievo per la frazione di Tordandrea che al completamento dei lavori si ritroverà una condotta idrica nuova ed efficiente. A causa di questi lavori è indispensabile quindi regolamentare la circolazione in via del Santo Patrono, strada provinciale 408_1, e via Sorignani, strada comunale, perché i mezzi operativi occuperanno parte della carreggiata della viabilità a doppio senso di circolazione.

Con un’ordinanza, l’amministrazione comunale ha disposto, per i due mesi che durerà l’intervento, il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, i disagi alla circolazione saranno ridotti al minimo. I lavori sono cominciati da via Sorignani, per poi proseguire sulla provinciale nelle prossime settimane. La fine, come detto e al netto di eventuali ‘intoppi’, è prevista per il prossimo mese di luglio.