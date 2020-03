Controlli ad Assisi e Bastia Umbra, su esercizi commerciali e cittadini

Controlli ad Assisi e Bastia Umbra, da parte della Polizia Locale. Su disposizione della Prefettura di Perugia, la municipale effettuerà a partire da oggi controlli alle attività commerciali, pubblici esercizi e alla cittadinanza per il rispetto delle disposizioni dell’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla diffusione del COVID-19, soprattutto volti ad evitare gli assembramenti delle persone che sono vietati. Inoltre in base all’ordinanza della Questura di Perugia emanata ieri, la Polizia locale si è accordata con il locale commissariato e le Forze dell’Ordine impegnate nei controlli ai sensi del DPCM 9/3/2020 per il controllo degli spostamenti stradali dei conducenti con mezzi di trasporto, e soprattutto delle motivazioni degli stessi, in modo da coordinare le azioni. Come noto il DPCM del 9 marzo è stato aggiornato con quello del 10 marzo.

Per quanto riguarda Bastia, l’Assessore Valeria Morettini (Commercio e Polizia Locale) ricorda che “la ratio della norma è contrastare la diffusione del contagio, impedendo gli assembramenti e assicurando che le persone comprendano i rischi legati ai contatti senza il rispetto delle distanze di sicurezza”. Oltre ai controlli ad Assisi e Bastia Umbra, il Comune guidato da Paola Lungarotti aveva già deciso di chiudere gli uffici comunali al pubblico, tranne i servizi essenziali e le farmacie.

In caso di necessità contattare telefonicamente, ai numeri sotto riportati, il servizio interessato, affinché gli operatori possano valutare l’effettiva urgenza ed indifferibilità della richiesta:

– Stato Civile 075 8018292 – 218 – 243

– Servizi Sociali 075 8018220 – 075 8018335

– Polizia locale 075 8012243 – 075 8018223

– Lavori Pubblici 075 8018294 – 257

– Protezione Civile 328 0411077

– Raccolta e smaltimento rifiuti – GEST n° verde da rete fissa 075 800667036 – da cellulare 075 5917125 –WhatsApp 333 9553215

– Trasporti 075 8018250

SPORTELLI ESTERNI

-Umbria Acque: il Punto di Facilitazione digitale di Bastia Umbra, sarà temporaneamente chiuso a decorrere dal 12 marzo 2020 al 3 aprile. Si può sito www.umbraacque.com alla sezione My Umbra Acque, contatti telefonici 800 00 55 43 numero verde gratuito da rete fissa, 0755014301 da cellulare

– Sportello Gest – Gesenu: si invitano tutti gli utenti a recarsi negli uffici esclusivamente previo appuntamento contattando il numero verde gratuito da rete fissa 075 800667036, da cellulare 075 5917125 –WhatsApp 333 9553215, ufficioclienti@gesenu.it, ufficioclienti@gestumbria.it

SI INVITA LA CITTADINANZA ove possibile a utilizzare, per i contatti con gli uffici, gli strumenti telematici presenti sul sito www.comune.bastia.pg.it.