Controlli dei carabinieri, a Cannara denunce e multe per violazioni alla sicurezza sul lavoro

Anche nei giorni che portano alle prossime festività natalizie, non si arresta l’attività di prevenzione dei militari della Compagnia Carabinieri di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino. Nel corso dei controlli dei carabinieri di Cannara, in particolare, tre persone sono state denunciate per presunte, molteplici ipotesi di violazioni della normativa sulla sicurezza dei cantieri e al controllo dei green pass per i lavoratori. Succede a Cannara, dove i militari della locale stazione hanno contestato violazioni amministrative per complessivi euro 3.400 e ammende per complessivi euro 11.670,82, disponendo il provvedimento di immediata sospensione delle attività lavorative sino al ripristino delle regolari condizioni di sicurezza.

I militari del nucleo operativo e radiomobile hanno invece rintracciato e arrestato una donna che era stata condannata a due anni di reclusione per ricettazione e possesso illegale di armi da sparo. La donna è stata rintracciata a Santa Maria degli Angeli e condotta a Capanne. È invece dei militari della Stazione di Valfabbrica, un’ulteriore denuncia a carico di un uomo presunto responsabile di varie ipotesi di reato, tra i quali quelli di danneggiamento ed atti persecutori, nei confronti di un altro soggetto. La diatriba tra i due, che ormai si protrarrebbe da svariato tempo, sarebbe sfociata in una vera e propria attività persecutoria fatta di frasi offensive e diffamatorie, e culminata con vari danneggiamenti. Dopo la denuncia della vittima, l’uomo è stato denunciato in stato di libera.

I controlli dei carabinieri della compagnia di Assisi agli ordini del capitano Vittorio Jervolino interessano attività commerciali, di ristorazione e ricettivi, e di tutte quelle richiamate nella normativa. “Uno sforzo notevole condotto attraverso l’impiego costante di risorse da parte degli uomini dell’Arma, attesa anche la capillarità dei Carabinieri sul territorio, finalizzato a garantire che la popolazione possa godere, senza pericoli, della tranquillità quotidiana e delle prossime festività”, si legge in una nota.

