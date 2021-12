Truffa online con finta vendita, la Polizia denuncia 35enne pugliese

Acquista sul web un paio di scarpe e una felpa, paga 150 euro e non riceve nulla; per questo ha denunciato la truffa online al commissariato di Assisi, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, che hanno denunciato una 35enne pugliese, appunto per il reato di truffa.

Secondo la ricostruzione della Questura, la vittima del raggiro era stata attratta da un post pubblicato su un noto social network; la donna ha contattato la venditrice che le ha indicato il numero di una carta prepagata sulla quale effettuare il pagamento della somma richiesta per l’acquisto della merce. Dopo qualche giorno, alla vittima arriva un messaggio di ringraziamento per l’acquisto fatto e di conferma dell’invio della merce entro tre giorni lavorativi. Passano i giorni ma delle scarpe e della felpa nessuna traccia. A quel punto, insospettita, la giovane va alla ricerca del post nel quale era stata pubblicizzata la vendita ma scopre che la pagina era stata cancellata.

La giovane ha sporto denuncia per truffa online al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi i cui agenti, dopo aver svolto accurati accertamenti, anche con l’ausilio della tecnologia a servizio delle attività investigative della Polizia di Stato, hanno scoperto che la carta risultava essere intestata a una donna di origini pugliesi, con ben quattro precedenti specifici commessi con le stesse modalità operative nel solo ultimo mese. Per la donna è dunque scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di truffa.

