Controlli del territorio: i carabinieri denunciano 8 persone, 19 le sanzioni

Proseguono, senza soluzione di continuità, i controlli del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Assisi, grazie alla loro capillare presenza e all’intensificazione di mirati servizi, contro ogni forma di criminalità e per il contrasto alle violazioni della normativa anti-Covid. Inoltre, alta è l’attenzione dei Carabinieri guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli sulle principali arterie stradali e quelle minori circa il rispetto del Codice della Strada.

Negli ultimi tre giorni i Carabinieri dei vari reparti della Compagnia di Assisi, con oltre 60 pattuglie hanno controllato 346 autovetture e 396 persone. Nel corso dei controlli del territorio sono state denunciate 8 persone in stato di libertà. Tra le accuse, lesioni personali, minacce, truffa e rissa. Inoltre, sono state elevate ben 14 sanzioni per violazioni inerenti il Codice della Strada. Per quanto riguarda la vigilanza in materia covid i militari hanno controllato 262 autovetture controllate e 298 persone controllate; 95 le autocertificazioni acquisite e 82 esercizi commerciali controllati. Diciannove in totale le persone denunciate per l’inosservanza dei decreti anti-Covid ex art.4, comma 1 D. L. 25.03.2020.

Svariate, nel corso del tempo, le violazioni alle normative anti Covid 19: a fine febbraio la municipale guidata da Antonio Gentili aveva redatto 8 verbali che consumavano cibi e bevande in piazza. A Bastia Umbra era stato scoperto scoperto un garage trasformato in una sorta di circolo dove cinque persone si ritrovavano per giocare a carte. A gennaio invece la municipale aveva sanzionato delle persone sorprese sul monte Subasio nonostante i divieti dell’Afor e soprattutto provenienti da fuori comune, mentre a dicembre a finire nei guai erano stati clienti e proprietari di un bar di Santa Maria degli Angeli all’interno del locale a festeggiare un compleanno.