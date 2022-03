Controlli della Polizia tra Assisi e Valfabbrica, identificate 121 persone

Anche questo weekend prosegue il programma di intensificazione dei controlli della Polizia di Stato ad Assisi e nelle frazioni vicine. Il progetto “Borghi Sicuri”, in coerenza con quanto programmato dalla Questura di Perugia, si basa su un’azione sinergica tra gli uomini della Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale, che ha permesso di individuare preventivamente gli obiettivi da monitorare, al fine di assicurare la massima efficacia all’azione di controllo.

Le località attenzionate dagli agenti sono quelle di particolare interesse turistico, quali la Basilica di San Francesco e le chiese di Santa Chiara, San Rufino e la Basilica di Santa Maria degli Angeli dove molte sono le persone, in modo particolare pellegrini che, soprattutto la domenica, partecipano alle celebrazioni. I controlli della Polizia, inoltre, sono stati effettuati anche nei comuni di Valfabbrica e nella frazione di Casacastalda.

Le attività, condotte dalle pattuglie della Squadra Volanti appartenenti all’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche e dagli agenti della Polizia Locale, hanno permesso di identificare 121 persone – di cui 22 pregiudicati – e 84 veicoli.

Le pattuglie sono state affiancate da equipaggi in borghese per prevenire i furti e al contempo vigilare sul rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid anche negli esercizi pubblici. I controlli, oltre alle principali direttrici cittadine e ai punti di accesso alle città, hanno riguardato anche i terminali del trasporto pubblico, come la stazione ferroviaria, le aree dei parcheggi e le zone dei parchi pubblici.

