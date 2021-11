Aggressione al conducente di un autobus, 58enne denunciato ad Assisi

Si sono conclusi con importanti risultati i controlli straordinari sul territorio voluti dal Questore della Provincia di Perugia nel territorio di Assisi e Bastia Umbra. Grazie alla sinergica collaborazione con le polizie locali, gli agenti della polizia di Stato agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca hanno effettuato servizi di controllo del territorio a tappeto attenzionando le zone di maggior affluenza, siti sensibili, locali commerciali del territorio, aree verdi frequentate da giovanissimi. Venti i posti di controllo effettuati, 300 in tutto le persone controllate, 200 autovetture e 16 esercizi commerciali. Nel corso dei servizi, sono state denunciate tre persone, tra cui una per aggressione al conducente di un autobus.

Nello specifico, la Volante è intervenuta presso la stazione ferroviaria di Assisi in ausilio ad un conducente di un autobus aggredito da un uomo, 58enne, con numerosi precedenti di polizia, residente ad Umbertide. A far scaturire l’aggressione anche fisica è stato il divieto opposto dal conducente all’uomo di salire sull’autobus che aveva già raggiunto la capienza massima consentita dalle attuali vigenti normative Covid. L’uomo, contrariato dall’atteggiamento del conducente innescava una discussione sfociata poi in un’aggressione fisica a seguito della quale entrambi hanno riportato lesioni. Al termine degli accertamenti condotti dagli agenti che hanno raccolto sul posto le testimonianze di altri avventori per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà del 58enne per interruzione di pubblico servizio.

Un 31enne di origini marocchine è stato invece trovato presso un bar della zona industriale di Bastia Umbra: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e già segnalato alla locale Prefettura come assuntore abituale di sostanze stupefacenti e attinto anche dal provvedimento del Questore di Perugia dell’avviso orale, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione del provvedimento del Foglio di Via dal Comune di Bastia Umbra emesso dal Questore di Perugia. Infine, nei pressi di un parcheggio ad uso pubblico in pieno centro storico, è stato rintracciato un soggetto di nazionalità rumena, 58enne già noto alle forze dell’ordine, di fatto senza fissa dimora, in evidente condizione di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici. L’uomo, da controlli più approfonditi è risultato irregolare sul territorio nazionale, in quanto attinto da un provvedimento di divieto di rientro in Italia. Per tale motivo, l’uomo è stato deferito per la sua inosservanza.

