In biblioteca sulle tracce di Dante, iniziativa al Sacro Convento venerdì 19 novembre

La biblioteca del Sacro Convento riprende con gli eventi di valorizzazione del suo patrimonio. Venerdì 19 novembre alle 16.30, in collaborazione con l’Accademia Properziana del Subasio, si terrà un incontro, In Biblioteca sulle tracce di Dante, sulle fonti della Commedia e più in generale dell’opera dantesca presenti nel Fondo antico.

L’incontro è promosso dall’Accademia Properziana del Subasio nell’ambito del ciclo “I venerdì dell’Accademia”, ed inserito dal Comune di Assisi nell’elenco delle iniziative locali per il centenario dantesco. Si tratterà di un intervento “a quattro mani” tenuto da Fra Carlo Bottero, direttore della Biblioteca, e dal prof. Paolo Capitanucci, dell’Istituto Teologico di Assisi, inteso soprattutto a valorizzare il patrimonio del Fondo antico della Biblioteca Comunale di Assisi, conservato presso la Biblioteca del Sacro Convento.

Nel corso di In Biblioteca sulle tracce di Dante verranno illustrati in particolare alcuni manoscritti, alla ricerca di quelle tracce che possano illuminare il contesto in cui Dante scrive, per delineare almeno a larghi tratti quella trama di testi, personaggi e avvenimenti che rappresentano per così dire il “materiale grezzo” che il genio del Poeta ha saputo elaborare ed armonizzare nei canti XI e XII della Commedia e in altri luoghi della sua opera. Secondo la normativa attualmente vigente – conclude la nota – per accedere in biblioteca è richiesto il Green Pass. Prenotazioni a [email protected] (foto in evidenza di Aulo Piccardi tratta da sanfrancesco.org)

