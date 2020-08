Coronavirus, altri sei guariti ad Assisi in un solo giorno

In un solo giorno meno 6 positivi al coronavirus ad Assisi, sei persone dunque guarite. Gli attualmente positivi passano dunque da 19 a 13. In totale oggi, giovedì 27 agosto, ci sono venti nuovi positivi al Coronavirus in Umbria, 1.466 tamponi; di questi uno è a Bastia Umbra, che dunque sale a 11 contro i dieci già noti.

Al 27 agosto sono 13 le persone ricoverate negli ospedali dell’Umbria, di cui una in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 1.719 i casi di positività al coronavirus, 1412 i guariti, 80 i decessi e 147.895 i tamponi eseguiti. In totale i ricoveri sono 13: 3 nell’ospedale di Perugia e 10 nella struttura sanitaria di Terni. Uno dei pazienti risulta in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia.