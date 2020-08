Meteo Assisi 28-30 agosto 2020: bel tempo, poi domenica l’estate si congeda

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 28-30 agosto 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben trovati, dopo la pioggia super-rapida e davvero troppo intensa di lunedì, durata circa 50 minuti in tutto, della quale i nostri terreni poco o nulla hanno potuto beneficiare a causa appunto della troppa violenza e soprattutto per il fatto che è andata a cadere su terreni molto aridi e quasi “cementificati” a causa della siccità perdurante da molto molto tempo, il bel tempo si è prontamente ristabilito regalandoci nella parte centrale di questa settimana nuovamente temperature anomale estive e più calde del normale.

Tenete conto che siamo alla fine di agosto e la temperatura media sulla nostra Umbria dovrebbe essere di 30 gradi e stiamo avendo valori intorno 33-34 gradi, dunque siamo sopra media. Normalmente quella che in linguaggio tecnico si chiama “rottura stagionale” dovrebbe avvenire subito dopo ferragosto e quest’anno in ritardo di circa due settimane è pronta ad arrivare proprio nel corso di questo weekend segnatamente nella giornata di domenica.

“Rottura stagionale” significa che dopo quel passaggio piovoso l’estate si congeda e inizia a fare meno caldo giorno dopo giorno e l’aria diviene più leggera e fresca soprattutto verso sera.

Ma vediamo nel dettaglio ciò che ci aspetterà per il meteo Assisi 28-30 agosto 2020 nel corso di questo fine settimana, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata sempre molto calda e ampiamente soleggiata da mattina a sera con la comparsa solo di qualche nube di bel tempo nel corso del pomeriggio. Temperature massime tra 33 e 34 gradi nelle pianure. Ventilazione debole solo a tratti moderata meridionale.

Sabato: nulla cambia ancora di sostanziale rispetto al giorno precedente eccezion fatta per un’ulteriore incremento di intensità della ventilazione proveniente dai quadranti meridionali per effetto dell’abbassamento dei geopotenziali in quota e della pressione atmosferica al suolo con la presenza di qualche nube in più che inizierà ad affacciarsi all’orizzonte soprattutto tra pomeriggio e sera. Temperature sostanzialmente stazionarie. Classica giornata (sempre molto soleggiata) che precede un peggioramento del tempo più marcato che interverrà poi dal giorno successivo di domenica.

Domenica: giornata molto instabile a tratti perturbata con piogge e rovesci temporaleschi che si verificheranno nel corso della giornata intervallati da brevi spazi di sole, temperature in netta diminuzione e clima che diviene più fresco e gradevole. Ventoso.

Vi anticipo inoltre a seguire per quasi l’intera settimana prossima perdureranno temperature di qualche grado sotto la media del periodo, il sole tornerà certamente a farsi vedere, ma ci saranno ancora occasioni per vedere a tratti piogge e temporali.

A tutti voi e alle vostre famiglie come sempre ci piace fare un caro saluto e i migliori auguri di trascorrere momenti di serenità. Buon fine settimana, da AssisiNews!