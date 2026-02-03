Corrente via ad Assisi centro mercoledì 4 febbraio 2026, la mappa delle vie

Disagi e corrente assente mercoledì 4 febbraio 2026 pomeriggio, nel centro di Assisi, dalle 14 alle 18. “Le operazioni devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico”, spiega l’azienda E-distribuzione.

Nello specifico la corrente mancherà, secondo i fogli attaccati in giro per strada [non è chiaro se siano altre le vie interessate dal disguido, invitiamo i cittadini e i lettori a sincerarsi che fogli del genere non siano affissi anche in altre zone), in via Cristofani (numeri civici da 3 a 7, da 4 a 8, da 9 a 11, da 14 a 16, da 15 a 21, 2A, 2C, 9A, 10A, 12A, 13A, 13C, 15 A, 28, 20A, 22 A, 22C, 24B; via Bernardo da Quintavalle 1, 1A, 1C, 1D, da 2 a 8, 4, da 3 a 17, 5A, 7A, 7B, 17A, 6, da 10 a 14, 20, 18A, 20A e senza numeri civici; Piazza del Vescovado da 1 a 7, 1A 7A, da 2 a 4, 8 e 2A; via Fonti di Moiano 7E, 8 e senza numero civico; via Sant’Antonio 3/A e da 12 a 14; Piazza Santa Chiara 3C, 4 e senza numeri civici; via Sant’Agnese 15 e 28; via da Bonino 6; vicolo Buscatti 1; via Moiano senza numero; via San Gregorio 5, 5A, da 6 a 12, 12A e senza numeri civici; via Brizi 1, 5, 1A, 1C, 3A, 2, 6 e senza numeri civici; via Giotto da 2 a 8 e 6A; via del Terz’ordine 16; via Fortini 10; piazza Sbaraglini 20; piazza Garibaldi 3.

L’azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è possibile rivolgersi al Numero Verde 803.500.

Foto di Kelly Sikkema | via Unsplash

