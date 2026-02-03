“Uno Mattina In Famiglia” torna al Properzio: studenti e città protagonisti su Rai 1

Gli studenti del liceo Sesto Properzio di Assisi di nuovo protagonisti in tv, grazie a “La scuola dopo le lezioni”, spazio all’interno di Uno Mattina in Famiglia” che – dopo “Ragazzi Fuori”, “Maturandi”, “Generazione Tsunami” e “Generazione P”, tutti format dedicati ai giovani, nati da un’idea di Giovanni Taglialavoro, capo-autori della trasmissione – nell’edizione 2025-2026 del programma Rai racconta il tempo che i ragazzi dedicano alle attività scolastiche pomeridiane. Gli studenti della scuola assisana hanno incontrato Stefano Pieri, psicologo e conduttore del format, che ha posto diverse domande sul loro impegno a scuola, sulle loro emozioni, sul ricco ventaglio di attività pomeridiane collegate al percorso formativo. A raccontare le attività del liceo Properzio sono stati gli alunni dei diversi indirizzi: Rosalba Maghenzani (2BS); Martina Concetti (4BS); MIchele Bizzarri (4CS); Emma Capocchia (4CL); Matteo Scarchini (5BE); Gabriele Pecetta ed Eva Segoloni (5CS); Francesca Giulio (3EL); Maria Vives (5AC); Elena Cici (5AL); Mattia Comparozzi ed Edoardo Boccali (5BC); Matilde Mancinelli e Sara Lepri (5AL); e Angelica Paparelli e Admila Salia (5CL).

Gli studenti hanno illustrato le attività della biblioteca del Liceo Properzio, uno spazio grazie al quale si portano avanti diverse iniziative: il Caffè letterario, con incontri dedicati alla conversazione su opere letterarie e attività di promozione della lettura, con approfondimenti tematici e discussioni tra studenti; la Farmacia letteraria, dove gli studenti possono trovare, attraverso testi e libri, la “cura” più adatta al loro stato d’animo; e il book crossing, con cui è possibile scambiarsi libri e impressioni. Particolare interesse ha destato la “Scala del sapere” dove alunni e professori hanno scelto i titoli principali dei libri che li hanno ispirati. Non è mancato, grazie alla collaborazione con i frati minori conventuali, un’intervista negli spazi del Sacro Convento, alla quale ha partecipato anche il direttore dell’ufficio comunicazione dei conventuali, fra Giulio Cesareo, in cui due ragazzi del Liceo Properzio, Clarissa Bettelli (1BL) e Mattia Comparozzi (5BC) hanno parlato di cosa, in particolare, suscita in loro sentimenti di gioia e dolore.

Il servizio di Uno Mattina In Famiglia è stato organizzato e coordinato dalla professoressa Isabella Fischi, che spiega: “Penso che in questo particolare momento storico, parlare di sentimenti e di emozioni ai giovani e con i giovani sia fondamentale per aiutarli ad essere più forti e consapevoli di sé stessi, più empatici e solidali gli uni con gli altri, in un mondo dove invece prevale egoismo e indifferenza”. A lavorare con lei – oltre alla dirigente scolastica del Properzio, Francesca Alunni – i professori Francesca Raggi, Diana Dragoni, Leonardo Speranza, Sara Brizioli, Barbara Lumaca, Carla Tacchi ed Elena Sportolari. “La scelta della Rai di tornare ad Assisi – le parole dell’assessore alla scuola Scilla Cavanna – sono la conferma della qualità curriculare ed extracurriculare delle nostre scuole”.

“Nelle mie interviste – dice Pieri, psicologo e psicoterapeuta, specializzato da oltre venti anni in progetti scolastici incentrati sul mondo emotivo e psico- affettivo delle giovani generazioni – cerco sempre di stimolare gli studenti a tirare fuori i propri stati d’animo, le proprie emozioni e il proprio sguardo verso il futuro, sia personale e professionale che sociale. Penso che la scuola, soprattutto con le attività che vanno oltre il semplice nozionismo, sia il luogo predestinato dove ogni giovane può lanciarsi verso il proprio futuro come essere autonomo, indipendente e affettivamente equilibrato”. Questo segmento di Uno Mattina In Famiglia – condotta da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli – andrà in onda nelle prossime settimane su Rai 1, per la regia di Andrea Rispoli.

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative del liceo Properzio è possibile consultare il sito https://www.liceoproperzio.edu.it/ e seguire anche le pagine Facebook – e Instagram.

© Riproduzione riservata