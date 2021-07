CTR1 dell’assisano, la Usl Umbria 1 cerca una nuova sede

La Usl Umbria 1 cerca una nuova sede per il CTR1 dell’Assisano. La Usl Umbria 1 comunica che è stato pubblicato un avviso pubblico per ricerca di un’unità abitativa da condurre con contratto di locazione da destinare a nuova sede della Comunità terapeutico riabilitativa tipo 1 (CTR1) per le esigenze della struttura complessa Salute Mentale area sud (Assisano).



L’unità immobiliare che ospiterà il CTR1 dell’assisano, di circa 300 mq, dovrà essere ubicata nella zona compresa tra Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra. Dovrà avere le caratteristiche di civile abitazione, con la disponibilità per gli adeguamenti necessari all’inserimento del servizio in oggetto, secondo le prescrizioni di leggi e regolamenti. La durata per il contratto di locazione è di anni 4 anni più altri 4 (rinnovabile), mentre il canone sarà oggetto di valutazione di congruità.



I requisiti essenziali, tecnici, dimensionali e funzionali sono dettagliatamente specificati nel bando scaricabile dal sito istituzionale dell’Usl Umbria 1 al link: www.uslumbria1.it/pagine/avvisi-dasta.

L’offerta sottoscritta dal proprietario dell’immobile, corredata dalla documentazione indicata, dovrà pervenire (come specificato nell’avviso) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 3 settembre 2021, all’Ufficio Protocollo della Azienda Usl Umbria 1, situato in via G. Guerra n. 21/17 – 06127 Perugia.

