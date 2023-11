Cuccioli di cane abbandonati a due mesi a Bevagna: indagini in corso (foto)

Diciassette cuccioli di cane abbandonati in alcuni scatoloni lungo via Piscinale a Bevagna sono stati salvati dalla polizia locale del comune umbro a seguito della segnalazione di un passante. (Continua dopo la foto)

I piccoli, di circa due mesi, erano stati abbandonati vivi in tre cartoni, sulla strada comunale di Torre del Colle. Impauriti e affamati, i cuccioli dopo aver ribaltato i cartoni dove erano stati lasciati erano arrivati a bordo della strada mettendo in pericolo loro stessi e i mezzi in transito. La municipale li ha messi in sicurezza ed è stata successivamente contattata la polizia veterinaria che ha provveduto – nel rispetto delle normative vigenti – al trasporto degli animali al Servizio veterinario di Foligno della Usl 2.

La polizia locale di Bevagna sta portando avanti le indagini per risalire all’autore dell’abbandono (reato previsto dall’art. 727 Cp che prevede la pena dell’arresto fino a un anno e l’ammenda fino a 10mila euro). La Lega nazionale difesa del cane, data la tenera età degli animali, si è resa disponibile all’affido temporaneo per provvedere poi alla successiva adozione da parte di chiunque fosse interessato. I cuccioli, meticci di border collie e pastore maremmano, sono in buona salute. La Lndc di Foligno, che gestisce i canili di Bevagna e Assisi, ha in programma per domenica 26 novembre (dalle 11 alle 14, come ogni ultima domenica del mese) presso la struttura di Bevagna, la manifestazione “Canile Aperto”.

