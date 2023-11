Natale 2023 a Gubbio è… Christmas Land: dai mercatini all’albero natalizio più grande del mondo, il programma

Gubbio da novembre a gennaio si trasforma e diventa la Città del Natale. Incredibili attrazioni, manifestazioni ed eventi la trasformano in uno spazio magico dove grandi e bambini potranno gioire delle meraviglie del Natale. Sotto l’Albero di Natale più grande del Mondo, che sarà acceso il 7 dicembre dall’organizzazione Rondine Cittadella della pace, impegnata da oltre vent’anni nella riduzione dei conflitti armati nel mondo, i turisti potranno trovare alcune delle più belle attrazioni natalizie come ChristmasLand, i Mercatini di Natale, l’illuminazione Artistica di piazza San Giovanni, la Ruota Panoramica del Polo Nord, la Slitta di Babbo Natale, il Trenino Gubbio Express Christmas, i Presepi e tanto altro ancora. Atmosfere uniche per momenti indimenticabili da vivere nella più bella città del Natale. Di seguito i principali eventi in programma nel Natale 2023 a Gubbio. (Continua dopo la foto)

Tra gli eventi natalizi nella città dei Ceri non manca la Christmas Land, iniziativa giunta alla quinta edizione e in scena all’interno del MUAM – Museo Arti e Mestieri di Palazzo Beni, circa 700 metri quadrati di spazio espositivo all’interno di un antico palazzo nobiliare in cui esplorare un mondo incantato, scoprire le tradizioni legate al Natale ed ammirare i Presepi dal Mondo, farsi trasportare in un ambiente pieno di magia grazie alle proiezioni, stanze in cui potersi fotografare in scenografie natalizie, anche al contrario, e infine… conoscere Babbo Natale in persona.

L’avventura inizia con il Villaggio innevato degli Elfi, un luogo unico in cui la luce, le fluorescenze ed i colori sono i protagonisti. Una scoperta continua di ambientazioni strabilianti e suggestivi giochi di luci. Al piano nobile del palazzo è dedicato invece al mondo dei Presepi: si spazierà da una grande natività a grandezza naturale allestita all’interno di una casa arredata, fino ai Presepi dal Mondo, una meravigliosa collezione curata dall’associazione culturale Natale nel Mondo di San Giovanni Valdarno (AR). All’interno di un appartamento finemente decorato alla fine dell’700, invece, troverete le illusioni, una serie di scenografie natalizie in cui immergersi e fotografarsi… con risultati strabilianti!.

Una volta giunti al secondo piano una meravigliosa Fiaba natalizia verrà proiettata sulla maestosa parete di pietra che delimita il grande salone e giocherà con alcuni elementi architettonici, ottenendo degli effetti inaspettati e meravigliosi. Uscendo da Palazzo Beni, in una sala dedicata, incontrerete Babbo Natale! Seduto sul suo trono, con la sua slitta accanto, sarà pronto ad accogliere i bambini per una splendida foto ricordo. E non vi scordate di lasciargli la letterina di Natale! E per tutti un piccolo dono…! ChristmasLand poi continua all’interno delle cantine del Palazzo Conti della Porta, dove i visitatori troveranno La Magia del Cioccolato (VAI), una vera e propria festa per il palato! Un’attività all’insegna del cioccolato dove maestri cioccolatieri proporranno dimostrazioni e degustazioni e dove sarà possibile acquistare deliziosi manufatti. All’ingresso delle bellissime sale, sarete meravigliati dai ricchi allestimenti, dalle golose sculture di cioccolato e dalla maestria degli artigiani del gusto, che vi coccoleranno con le loro dolci creazioni! La Magia del Cioccolato sarà prenotabile solo presso le biglietterie ChristmasLand e sarà aperta nelle seguenti date: 2/3/8/9/10/16/17/23/24/26/29/30 Dicembre 2023 e 1/5/6 Gennaio 2024 a partire dalle 14.30 (con ingresso ogni ora fino ad esaurimento posti).

Nel programma degli eventi del Natale a Gubbio 2023 non mancheranno i mercatini di Natale: da questo weekend (25-26 novembre, ndr) a piazza 40 Martiri tornano le bancarelle di legno con oggetti artigianali, decorazioni natalizie e tanto buon cibo. Nella stessa area, per i più piccoli, ci saranno anche il Trenino di Babbo Natale, la Giostra Incantata e la Pesca per Bambini. L’area è accessibile alle persone con disabilità. I mercatini di Natale a Gubbio 2023 saranno aperti dalle ore 10 alle 20 il 25/26 novembre, 2/3/7/8/9/10/16/17 dicembre e continuativamente dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 (25 dicembre e 1 gennaio apertura dalle 15 alle 20). In piazza 40 Martiri c’è anche il trenino turistico: anche qui si parte da questo weekend, dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, info 327 982 0081) con fermata in Piazza 40 Martiri; sempre in piazza 40 Martiri sarà possibile fare un giro anche sulla slitta di Babbo Natale con cavalli (date: 25/26 novembre, 2/3/7/8/9/10/16/17/23/24/25/26/30/31 dicembre 2023 e 1/5/6/7 gennaio 2024 negli orari dalle 16.30 alle 19.30) e avventurarsi sulla ruota panoramica, accessibile anche ai disabili e aperta tutti i giorni dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

Nel Natale 2023 a Gubbio anche il videomapping dal 7 dicembre al 7 gennaio a piazza San Giovanni, dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio 2023 in piazza Grande il Grande Albero di Natale e nel quartiere di San Martino torna, ome ogni anno, viene realizzato un bellissimo e suggestivo Presepe con statue a grandezza naturale. Il Presepe è visitabile dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Ingresso libero, accessibile a disabili.

