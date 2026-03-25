Da Verona ad Assisi: giovani pellegrini alla scoperta della città di San Francesco… in compagnia degli asini (foto)

Una giornata all’insegna della spiritualità, della scoperta e anche di un pizzico di originalità quella vissuta oggi nel cuore della città serafica. Un gruppo di giovani provenienti da Verona ha fatto il suo ingresso ad Assisi attirando la curiosità di residenti e turisti, non solo per l’entusiasmo che li accompagnava, ma anche per la presenza di alcuni asini al seguito, utilizzati per parte del percorso tra le vie cittadine.

I ragazzi, accompagnati da alcuni adulti, hanno intrapreso un vero e proprio pellegrinaggio urbano, visitando i principali luoghi di culto della città. Partendo dall’Abbazia di San Pietro, tappa fondamentale poi la Basilica di San Francesco d’Assisi, cuore spirituale del francescanesimo e meta di fedeli da tutto il mondo. Il gruppo ha poi proseguito verso la Cattedrale di San Rufino, luogo simbolico legato alla storia della città.

A rendere ancora più singolare l’esperienza è stata la scelta di muoversi, in parte, “a dorso d’asino”: alcuni partecipanti hanno infatti percorso tratti della città in groppa agli animali, richiamando alla memoria uno stile di viaggio semplice e lento, in sintonia con lo spirito francescano.

Tra vicoli in pietra, scorci panoramici e stradine cariche di storia, il gruppo ha attraversato Assisi con curiosità e rispetto, suscitando sorrisi e interesse tra i passanti. Non sono mancati momenti di sosta, riflessione e condivisione, in un clima che ha unito fede, amicizia e scoperta del territorio. Da Verona ad Assisi, un viaggio che è andato ben oltre la distanza geografica, trasformandosi in un percorso interiore e di fede.

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