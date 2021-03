Debora Cattoni, appello della manager di Assisi per andare all’Isola dei Famosi (video)

Il messaggio è lanciato da Instagram e via comunicato stampa. Debora Cattoni, attrice e manager originaria di Assisi, “business woman da Capodacqua d’Assisi” come lei stessa si definisce, è da qualche giorno in sit-in davanti alla sede di Magnolia Banijay, società che produce L’Isola dei Famosi, perché vorrebbe partecipare al programma. “Voglio naufragare in Honduras, credo di averne tutti i requisiti. Mi piacerebbe rivivere quello che ho vissuto con mio padre da bambina, camminare scalza e stare a contatto con la natura, non ho paura di nulla, né degli animali né della fame né dell’assenza di confort; non mi mancherà nemmeno il sesso dato che non lo pratico da circa tre anni”, si legge nel suo messaggio.

Nel video su Instagram (clicca qui per vederlo), Debora Cattoni spiega che “Il mio film preferito è ‘Into the Wild’, una storia vera – e continua – ho bisogno di disintossicarmi dal telefono, da tutto ciò che è social, di stare lontano da una vita che definisco spesso marziana, come nello spazio, perché la vita reale è natura, sole, aria. Voglio fare L’Isola a tutti i costi. Ho già iniziato a non depilarmi da settimane per entrare nel mood della naufraga; voglio una vita scalza, senza trucco e tacchi, ma con tanti sogni da realizzare! Sono già nel mood da naufraga, aspetto un cenno da Ilary Blasi”. A far sperare la manager umbra è il ritiro dell’ex Miss Italia 2019 Carolina Stramare: “Ilary, autori, Mediaset fatemi naufragare, il mio zainetto è già pronto… ”.

Foto in evidenza, screenshot dal profilo Instagram di Debora Cattoni