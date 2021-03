Simone Menichelli nuovo presidente del Gruppo Fai Assisi

Cambio al vertice del Fai Assisi, dove Simone Menichelli subentra alla professoressa Silvana Lanari nel coordinare il gruppo del comprensorio assisano.

“La Presidenza FAI Umbria – si legge in una nota – annuncia il cambio al vertice del Gruppo FAI di Assisi. Nives Maria Tei Coaccioli Presidente FAI Umbria annuncia il cambio al vertice del Gruppo FAI Assisi. L’Arch. Simone Menichelli subentra alla Prof.ssa Silvana Lanari nel coordinare il gruppo di volontari in un territorio, quello di Assisi e del suo comprensorio, particolarmente caro al FAI-Fondo Ambiente Italiano”.

Il FAI Umbria “esprime un affettuoso ringraziamento al capo gruppo uscente Silvana Lanari per essersi dedicata con sensibilità e competenza allo sviluppo delle attività, al coinvolgimento degli studenti nel ruolo di Apprendisti Ciceroni®, per aver intessuto fattive collaborazioni con le realtà del territorio e supportato le iniziative del Bosco di San Francesco, unico bene FAI nella regione. In questi anni, il gruppo FAI di Assisi ha partecipato con successo alle Giornate nazionali del FAI valorizzando luoghi speciali e stimolando incontri e riflessioni su temi particolarmente cari alla Fondazione. La Presidente FAI Umbria rivolge al nuovo referente Simone Menichelli un sentito ringraziamento per l’entusiasmo e la disponibilità con cui ha accolto l’invito a rappresentare il FAI e formula i migliori auguri di buon lavoro, certa che la sua energia e la sua professionalità potranno sviluppare l’opera della Fondazione”.