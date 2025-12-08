Deturpati nella notte i giardini pubblici di via Raffaello a Santa Maria degli Angeli (foto)

I giardini di via Raffaello, a Santa Maria degli Angeli, sono stati nuovamente oggetto di atti vandalici. Nelle ultime ore è stata infatti distrutta una parte della staccionata che delimita l’area e gravemente danneggiata una panchina con tavolo annesso, già da tempo in condizioni di degrado. Gli ignoti responsabili hanno inoltre lasciato un pezzo di legno della panchina sopra uno dei giochi presenti nel parco, un gesto che ha destato particolare preoccupazione per la sicurezza dei bambini e delle famiglie che frequentano quotidianamente lo spazio.

L’episodio, nella notte fra domenica 7 e lunedì 8 dicembre, ha suscitato proteste e malcontento tra i residenti, che da tempo chiedono maggiore attenzione e interventi mirati per la tutela di uno dei punti verdi della zona. Molti cittadini segnalano come l’area sia ormai da mesi soggetta a danneggiamenti, incuria e utilizzi impropri, chiedendo all’amministrazione interventi rapidi sia sul fronte della manutenzione – già in parte avvenuta in un recente passato – sia su quello del controllo.

Al momento non sono stati individuati i responsabili. Si attende una valutazione dei danni e un eventuale intervento di ripristino da parte degli uffici competenti. I residenti, intanto, continuano a sollecitare azioni concrete affinché i giardini tornino a essere un luogo sicuro e fruibile per famiglie, bambini e cittadini dell’area.

