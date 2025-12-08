Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della quindicesimo e quattordicesima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite del tredicesimo turno. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un buon percorso per le compagine del territorio.

In Serie D, il Cannara continua nel suo momento no. La compagine di mister Antonio Armillei, infatti, raccoglie il secondo ko consecutivo. Una sconfitta per 2-0 in favore dello Scandicci che complica ulteriormente la situazione di classifica dei rossoblù che tornano ad occupare il penultimo posto con undici punti.

In Eccellenza, torna al comando della classifica l’Angelana che con la vittoria per 2-0 ai danni della Pontevecchio, siglata con la doppietta di Colombi capocannoniere del campionato, e complice la sconfitta in concomitanza della Pietralunghese torna al primo posto a +1 dalla compagine allenata da Pierotti. finisce a reti bianche, invece, la sfida tra Narnese e Bastia, con quest’ultimi che riscattano solo parzialmente la sconfitta nel derby e si portano ad un punto di vantaggio dalla zona playout.

In Promozione, continua il cammino dell’Assisi Calcio. La compagine di Lisarelli, infatti, nell’anticipo del sabato si è imposta per 4-1 sulla Pievese e ha consolidato il primo posto in classifica con due punti di vantaggio dal Torgiano secondo. Torna alla vittoria, invece, la Rivo Subasio che dopo lo scivolone contro il Bevagna, vince in casa del Fanello per 3-0. Decisiva la doppietta di Lo Gelfo e il gol di Capaldini. Termina a reti bianche, infine, la sfida tra Cerqueto e Petrignano, con quest’ultimi che entrano nella zona calda dei playout.

In Prima Categoria, dopo i due pareggi consecutivi, torna alla vittoria il Palazzo che nei minuti finali di partita si aggiudica il derby contro l’Athletic Bastia. Pareggia per 1-1, invece, il Costano che dopo essere andato in vantaggio con Pantaleoni si è visto raggiungere da La Castellana con il gol di Vukaj. Perdono, infine, sia la Real Virtus che la Julia Spello, con i primi che si vedono sconfiggere dal Pontano per 2-0, mentre i secondi per 3-0 dal Superga 48.

In Seconda Categoria, il derby se lo aggiudica l’Angelana Next Gen. I giallorossi, infatti, si sono imposti per 2-0 sul Viole e si portano al sesto posto in classifica. Biancoverdi che, invece, escono dalla zona playoff adesso lontana due punti. continua il momento no del Grifo Cannara che in casa si vede battere di misura dall’Atletico Sant’Angelo e si porta al tredicesimo posto della classifica con nove punti.

