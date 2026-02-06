Deve scontare oltre 2 anni di carcere: rintracciato e arrestato a Santa Maria

L'uomo era destinatario di un provvedimento di revoca della sospensione della carcerazione

6 Febbraio 2026 Cronaca 194

Deve scontare oltre 2 anni di carcere: rintracciato e arrestato a Santa Maria

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha rintracciato e tratto in arresto una persona di origini tunisine destinataria di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara. L’uomo deve scontare ancora due anni di carcere e per questo è stato condotto a Capanne.
L’uomo, un 49enne rintracciato a Santa Maria degli Angeli dal personale del commissariato di Assisi, è risultato destinatario di un provvedimento di revoca della sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo – emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, Ufficio Esecuzioni Penali. È stato condannato alla pena di due anni, quattro mesi e otto giorni di reclusione, oltre a una ulteriore pena di nove mesi di reclusione, emessa per reati di diversa natura.

Nel marzo 2016, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara aveva revocato il decreto di sospensione disponendo l’immediata carcerazione del condannato, per l’espiazione delle pene. La sinergia operativa delle Volanti della Questura di Perugia e degli operatori del Commissariato di P.S. di Assisi ha consentito, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, lo scorso lunedì, di rintracciare l’uomo, il quale è stato portato al carcere di Perugia – Capanne.

Foto di Jennifer Grismer | via Unsplash

© Riproduzione riservata


Articoli Correlati


Assisi News è una testata giornalistica online - Direttore Responsabile: Stefano Berti Nulli - Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019.
© Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Editore: Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c., via Raffaello snc, Assisi (PG). P.IVA / C.F. 02807820549 - REA PG-242554 - Iscrizione al ROC n. 40597 Note Legali e Privacy

Powered by
AssisiNews vive anche grazie alle pubblicità che mostriamo sulle nostre testate, ti preghiamo di disattivare il tuo AdBlock