È di Letizia Marchesi uno dei manifesti per il giorno della Memoria scelto dal Comune di Bastia

C’è anche la mano di una studentessa assisana, Letizia Marchesi, studentessa all’Istituto Volta, indirizzo grafica (5GBR), dietro a uno dei manifesti con cui il Comune di Bastia Umbra ha scelto di ricordare il Giorno della Memoria 2026. A scegliere l’evocativo manifesto è stata direttamente la giunta comunale: la studentessa assisana ha anche partecipato, alla sala dei Notari, all’incontro “Educare alla memoria per un futuro di pace”, evento apertosi con la proiezione del documentario “Un nome che non è il mio” e che – oltre all’esposizione delle opere degli studenti del liceo artistico “Di Betto” – ha visto anche l’esibizione dell’ensemble di giovani violoncellisti Cellostar.

“Siamo qui – le parole di Letizia Marchesi – per ricordare: il Giorno della Memoria ci invita a fermarci e osservare, per non dimenticare ciò che è accaduto e le persone che lo hanno vissuto. Questa esposizione non vuole solo dare risposte, ma far riflettere: perché ricordare non significa solo guardare al passato ma anche imparare a non commettere gli stessi errori”. Quanto al manifesto, questa la spiegazione: “La valigia racchiudeva la speranza che i deportati portavano con loro, una speranza fragile che gli veniva strappata via non appena arrivavano nei campi di sterminio. Essa – le parole della studentessa – diventa il simbolo di un viaggio interrotto e di un cammino che non ha avuto la possibilità di essere completato. all’interno di quella valigia non c’erano oggetti, ma la loro vita: ricordi, sogni e aspettative di un futuro incompiuto”.

© Riproduzione riservata