Discarica a cielo aperto a Santa Maria degli Angeli, ennesimo caso (foto)

Succede in via delle Bonifiche, mentre ad Assisi centro un storico un ratto va a zonzo per Piazza del Comune

Nuova discarica a cielo aperto a Santa Maria degli Angeli, e topi nel centro storico. Torna l’emergenza degrado e sporcizia ad Assisi e nel comprensorio dove, nonostante l’emergenza Covid-19, c’è chi continua ad abbandonare rifiuti utilizzando luoghi comuni come vere e proprie discariche a cielo aperto. A Santa Maria degli Angeli ironicamente in via delle Bonifiche, nonostante gli addetti del Comune di Assisi avessero ripulito nei giorni scorsi, ben in vista ci sono nuovamente grandi sacchi contenenti sporcizia e materiale riversato a terra. Una situazione che va avanti ormai da tempo, segnalata dal consigliere Moreno Fortini di nuovo a distanza di pochi giorni.

Una brutta abitudine che non è passata inosservata nonostante in questo periodo siano meno le persone che frequentino quell’area a causa delle restrizioni. Sempre non lontano da lì, necessita del taglio dell’erba infestante come ogni anno in questo periodo la rotatoria sulla provinciale via San Francescuccio de’ Mietitori, strada che separa le due zone industriali di Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra e che dirige a Costano. Inoltre, taglio dell’erba richiesto dai residenti in centro, ai giardini Almirante, tornati a risplendere con nuovi giochi dedicati ai bambini pronti per essere inaugurati.

Oltre alla discarica a cielo aperto a Santa Maria degli Angeli, emergenza anche nel centro storico di Assisi dove, tra l’assenza di frequentatori nel centro storico e le giornate di caldo primaverile, è stato avvistato un ratto (non proprio piccolo) scorrazzare indisturbato in pieno centro, proprio in Piazza del Comune all’imbocco con via San Rufino e le scalette che portano verso la Rocca. Necessarie pulizia e derattizzazione.

