Topi a spasso in pieno giorno a Santa Maria degli Angeli: la segnalazione

Topi a spasso a Santa Maria degli Angeli, i cittadini chiedono la derattizzazione. Ratti più volte avvistati in pieno giorno nella centralissima via Giovanni Becchetti, con annesso appello al sindaco. A segnalarlo sono i residenti della zona e dei dintorni che “gradirebbero l’intervento tempestivo e la derattizzazione anche considerato che gli ‘esemplari’, che non sono di piccole dimensioni, girano sia di notte che di giorno (spettacolo indecoroso sia per chi ci abita per chi è di passaggio)”.

È di ieri, venerdì 28 febbraio 2020, un video girato dai cittadini. Alcuni lo hanno girato alla redazione AssisiNews, che ha deciso di non pubblicare. Si vede un cittadino che ha visto scorrazzare un ratto di grande dimensione in pieno giorno, laddove ci sono abitazioni, locali commerciali e strutture ricettive. Complice anche la sporcizia lasciata lungo la via (ci sono alcuni punti di raccolta privati), il ratto era intento a girovagare lungo il marciapiede, mentre si trovava sbarrata la strada tra una porta e l’altra. Nel centro di Santa Maria degli Angeli non è la prima volta che si vedono topi a spasso. Non troppo tempo fa la presenza dei roditori era stata segnalata nella vicina e sempre centrale via della Repubblica. Urgono nuovamente interventi.