Due scatti del monte Subasio fanno il giro del mondo: Stefano Pasquini conquista New York e Tokyo

Le bellezze del Subasio fanno il giro del mondo attraverso due immagini scattate durante un servizio fotografico di promozione turistica, realizzato nell’ambito del bando Umbriaperta, promosso dai comuni del Parco regionale del Monte Subasio, con Assisi come capofila. L’autore è il fotografo professionista Stefano Pasquini, che lo scorso anno – su incarico dei comuni di Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina – ha fatto una serie di fotografie per raccontare risorse naturalistiche e caratteristiche del territorio, nel contesto di un progetto di valorizzazione dello stesso, culminato nella realizzazione di www.destinazionesubasio.it, primo sito web di promozione turistica del monte Subasio.

Protagoniste del reportage fotografico anche le opere “Il Fuoco” e “Il Vento” dello scultore Fiorenzo Bacci, collocate sui prati sommitali del monte Subasio e immerse in un contesto naturale molto suggestivo. L’autore, per dare ancora più risalto alla loro bellezza, le ha fotografate di notte con la tecnica del “light painting”. Due scatti particolarmente riusciti sono stati inviati ad alcuni dei più importanti concorsi internazionali di fotografia, ottenendo riconoscimenti significativi come il premio “Silver Winner 2023” per le categorie Advertising, Travel & Tourism e Fine Art Photography – Others, nell’ambito del New York Photography Awards e la “Honorable Mention Winner 2023” al Tokyo International Foto Awards.

Le foto in questione, oltre ad essere state premiate con apposito attestato, sono state pubblicate nei siti ufficiali dei contest fotografici, insieme ad altre opere selezionate in tutto il mondo. I comuni di Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina – uniti in aggregazione territoriale per la gestione del Parco del Monte Subasio, con la città serafica capofila di tutti i progetti – hanno espresso grande soddisfazione per gli importanti riconoscimenti ottenuti da Stefano Pasquini per le foto dedicate al Subasio, che danno ulteriore slancio alla strategia messa in atto in questi anni per valorizzare il ricco patrimonio ambientale e culturale del territorio.

Assisi, anche in maniera autonoma, ha messo il Subasio al centro di diversi progetti di promozione turistica, come la nuova campagna di comunicazione firmata dalla prestigiosa agenzia Armando Testa che ha fatto conoscere in tutta Italia le risorse naturalistiche del monte alle cui pendici sorge la città serafica. Diverse, inoltre, le attività escursionistiche ed esperienziali organizzate per proporre il Subasio come meta ideale di vacanza in Umbria.

