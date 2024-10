Guardia di Finanza di Assisi, cambia il comandante: arriva il luogotenente Alberto Biagetti

Cambio al vertice delle Fiamme Gialle assisane. Nei giorni scorsi, alla presenza del Comandante Provinciale – Col. t.ST Carlo Tomassini, il Luogotenente C.S. Alberto Biagetti ha assunto il Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Assisi, prendendo così il posto del Luogotenente C.S. Francesco Ferrara.

Come si legge in una nota del comando provinciale, il luogotenente carica speciale Alberto Biagetti, cinquantacinquenne, proveniente dalla Compagnia di Foligno, coniugato con due figli, ha conseguito la laurea in consulenza e controllo aziendale presso l’università di Viterbo e quella in scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione presso l’Università di Torino e ha ricoperto, nel corso della sua lunga carriera, incarichi operativi in numerosi reparti delle Fiamme Gialle, quali i nuclei di polizia economico-finanziaria di Genova, Firenze, Arezzo e Perugia (quale capo sezione tutela spesa pubblica), nonché presso la tenenza di Camerino e la compagnia di Foligno (quale comandante della squadra operativa volante).

L’ispettore ha, tra l’altro, svolto rilevanti attività di carattere tributario nei confronti di soggetti di rilevanti dimensioni nonché in materia di spesa pubblica e indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione, conseguendo numerose ricompense di ordine morale, a dimostrazione della professionalità evidenziata nel realizzare importanti risultati ottenuti, nel tempo, nei vari settori di servizio di polizia economico-finanziaria. Nel porgere il saluto ai componenti del reparto, Alberto Biagetti “ha ribadito l’impegno a garantire che la tenenza di Assisi continui a rappresentare per la collettività un sicuro presidio di legalità economico-finanziaria sul territorio a tutela di tutta la cittadinanza e del mondo delle imprese e delle professioni”.

