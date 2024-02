Due siringhe al parco pubblico di via Raffaello, i genitori chiamano le forze dell’ordine

Degrado e insicurezza al parco pubblico di via Raffaello a Santa Maria degli Angeli, dove nella giornata di ieri martedì 13 febbraio alcuni genitori hanno trovato due siringhe sporche di sangue in una zona dove giocano anche i bambini. Sono state allertate le forze dell’ordine e la zona è stata ‘segnalata’ con il nastro rosso e bianco, non tanto per gli accertamenti del caso, pur in corso, quanto per evitare che i bimbi potessero toccare ‘resti’ pericolosi.

Secondo la segnalazione dei residenti infatti, le due persone che hanno usato le siringhe (e non per usi ‘medicali’) lo avrebbero fatto in pieno giorno e davanti ai bambini). A rilanciare l’allarme – e ad attaccare la giunta – la Lega Assisi via Facebook: “Questo pomeriggio allertati da alcuni cittadini i Carabinieri hanno provveduto a delimitare e denunciare all’ufficio USL di competenza per le opportune verifiche e bonifiche, il ritrovamento di due siringhe sporche di sangue molto probabilmente appena usate, il tutto in mezzo a famiglie e bambini che giocavano nel parco, facile immaginare il pericolo corso dai bambini e dai genitori. Restiamo in attesa di sviluppi da parte delle forze dell’ordine e soprattutto da parte della nostra Amministrazione Comunale demandata alla sicurezza e alla fruibilità del parco, ed anche come ovvio, alla sua manutenzione”.

