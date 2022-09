Economy of Francesco 2022, il 13 settembre incontro pubblico per presentare l’evento

Il Comitato organizzatore di The Economy of Francesco e il Comune di Assisi invitano la cittadinanza, i rappresentanti delle associazioni, i dirigenti scolastici, il mondo del volontariato e tutte le cittadine e i cittadini a un incontro pubblico che si terrà domani, 13 settembre alle ore 17,30 nella sala della Conciliazione del palazzo municipale per presentare l’evento che si svolgerà nei giorni 22-23-24 settembre 2022.

Il grande evento internazionale voluto da Papa Francesco vedrà l’arrivo da tutto il mondo di mille giovani che vivranno in città per poi sabato 24 incontrare il Papa presso il teatro Lyrick e insieme gettare le basi per una nuova economia che metta al centro le persone e l’ambiente. Papa Francesco ha scelto Assisi come laboratorio per nuove soluzioni di economia sostenibile ed ecologia integrale. Come noto, il programma della visita del Papa per Economy of Francesco 2022 annunciato nei giorni scorsi prevede la partenza alle ore 9,00 del 24 dall’eliporto del Vaticano, l’atterraggio nel piazzale vicino al Paleventi e lo spostamento del Santo Padre in auto fino al vicino teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli. Ad accoglierlo ci saranno tre giovani di Eof, il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, il vescovo monsignor Sorrentino, le massime autorità civili, i membri del Comitato organizzatore, i rappresentanti delle famiglie francescane e della Pro Civitate Christiana. Il Pontefice, alle ore 10,00 raggiungerà il palco dove, dopo un momento artistico-culturale, il benvenuto, l’introduzione e otto testimonianze di giovani da tutto il mondo, terrà il suo discorso e siglerà il Patto con i giovani di Economy per avviare il cambiamento dell’economia da lui stesso voluto.

Il programma completo della tre giorni di Economy of Francesco 2022, che si svolgerà tra il teatro Lyrick, il Palaeventi a Santa Maria degli Angeli e il centro storico attraverso alcune conferenze, workshop e villaggi tematici (1) Lavoro e cura; 2) Management e dono; 3) Finanza e umanità; 4) Agricoltura e giustizia; 5) Energia e povertà; 6) Vocazione e profitto; 7) Politiche per la felicità; 8) CO2 della disuguaglianza; 9) Business e pace; 10) Economia è donna; 11) Imprese in transizione; 12) Vita e stili di vita”), si concentrerà sul raccolto delle idee ed esperienze generate in tutto il mondo in questi tre anni di lavoro. Tra gli speaker della manifestazione, Vandana Shiva, Jeffrey Sachs, Kate Raworth, Gael Giraud, Sabina Alkire, Suor Helen Alford, Vilson Groh e Stefano Zamagni. Non mancheranno momenti di visita e conoscenza della città come visite guidate alla Basilica di San Francesco e a quella di Santa Maria degli Angeli, e sarà offerto lo spettacolo “Il sogno” degli ospiti dell’Istituto Serafico.

“Come cittadini di Assisi – sostiene l’amministrazione in una nota – accoglieremo questi giovani da tutto il mondo e sarà per noi importante conoscere il loro lavoro e mostrare la città coerente e impegnata per i medesimi obiettivi e valori. Sperando quindi nella vostra più ampia partecipazione all’incontro pubblico, siamo fin da ora grati per lo spirito di accoglienza che insieme sapremo garantire ai giovani nei giorni di Economy of Francesco”.

© Riproduzione riservata