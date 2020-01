Edicola della chiesa di San Gregorio, crowdfunding dal basso per il restauro

Settemila euro per il restauro dell’edicola della chiesa di San Gregorio, i cittadini residenti nell’area formano un comitato e si mobilitano per raccogliere fondi. In via San Gregorio c’è un affresco di Puccio Capanna, “Madonna col bambino tra le Sante Caterina e Chiara e nell’intradosso i Santi Francesco e Gregorio. Risalente alla metà del XIV secolo, fu ridipinto nel 1633 da Giacomo Giorgetti, ma da allora nessuno se ne è più occupato e lo status dell’edicola è al momento preoccupante. Come detto però i residenti si sono mobilitati: oltre a contattare la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che ha coperto parte dei costi, il comitato composto da cittadini che vivono nella zona via Bernardo da Quintavalle, San Gregorio e zone limitrofe ha creato, con il supporto della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, un conto corrente dove devolvere i fondi per contribuire al restauro. È possibile versare il contributo per il restauro dell’edicola della chiesa di San Gregorio sul conto corrente IT65J 03069 67684 510764554127, intestato alla Parrocchia Santa Maria Maggiore.

Non è il primo caso di affresco di Assisi salvato dai privati, dalla diocesi o da associazioni. Come ricordava il Corriere dell’Umbria in edicola l’ultimo giorno del 2019, per quello di Piazzetta Garibaldi, a poca distanza dall’affresco dell’edicola della chiesa di San Gregorio, sono stati trovati 80.000 euro anche grazie all’interessamento di don Cesare Provenzi e della Cassa di Risparmio di Perugia. A Palazzo di Assisi, all’interno del Castello dei Figli di Cambio, sono invece stati restaurati gli affreschi di Matteo da Gualdo dipinti nell’antica chiesa di Santa Maria delle Grazie, comunemente detta Chiesa della Buona Morte. In questo caso si era mobilitata l’associazione Ponte Levatoio che, insieme all’associazione Palatium, aveva sostenuto la locale parrocchia, con il parroco don Mario Filippone, per il salvataggio dell’opera. Oltre alle due associazioni, hanno dato il loro contributo privati cittadini, aziende, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il Comune di Assisi.