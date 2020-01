Tutti insieme per Deborah, cena benefica per la mamma in lotta contro la malattia

Venerdì 10 gennaio due menù per adulti e bambini: tutti i numeri per prenotare la serata e come aiutare

Si terrà venerdì 10 gennaio 2020 al Ristorante Pizzeria De Carolis di Torgiano la cena di beneficenza “Tutti insieme per Deborah”, il cui ricavato sarà devoluto a Deborah Bonucci, la giovane mamma di Sant’Eraclio che sta combattendo da un anno la sua battaglia contro il tumore al seno che l’ha colpita dopo la nascita della seconda figlia.

Tutti insieme per Deborah prevede un menù dedicato agli adulti al costo di 20 euro e un menù bambino al costo di 13 euro. Per prenotare la cena è possibile contattare Luca Manini, promotore dell’iniziativa, al numero 340.5286670 o direttamente il ristorante al numero 075.985280. Tutte le info nella locandina di seguito. (Continua dopo l’immagine)

Come noto, Deborah Bonucci ha scoperto di avere cancro al seno di 5 cm a cui si aggiungono, in seguito a successivi accertamenti, anche delle metastasi ai polmoni. Dopo 5 mesi di terapie la malattia non si arresta e Deborah viene sottoposta a un intervento di mastectomia e dissezione ascellare; viene inserita anche in un protocollo sperimentale presso lo IEO di Milano, ma anche questa terapia non dà i risultati sperati e la malattia continua ad avanzare. Da quel momento ha provato altri 3 tipi di chemioterapia ma niente riesce ad arrestare il progredire delle metastasi ai polmoni che nel frattempo sono diventate innumerevoli.

La donna e la sua famiglia, suo marito Marco e le sue due bimbe Ilaria di 13 anni e Vittoria ora di 21 mesi, non si arrendono e decidono di rivolgersi all’estero. Israele ora rappresenta la speranza perché può offrirle delle cure innovative attualmente non disponibili in Italia; Deborah ha già fatto un primo viaggio a Tel Aviv per sottoporsi agli esami previsti prima di poter iniziare le cure.

L’unico ostacolo ora è rappresentato dai costi che sono esorbitanti rispetto alla disponibilità della famiglia; per questo parenti e amici si sono mobilitati e tramite la pagina fb “Tutti insieme per Deborah” stanno chiedendo un aiuto per sostenere la causa di Deborah Bonucci. A oggi, anche Francesco Renga, I gemelli di Guidonia, Maurizio Mattioli, Antonio Lo Cascio, Massimo Boldi, Alessandro Petacchi, Giorgia Wurth, Giacomo Santini e Andrea Paris hanno postato nella pagina un video di saluto e di incoraggiamento a non mollare.

Chiunque desideri sostenere Deborah Bonucci può farlo anche con una donazione:

1) sostenendo la campagna su GoFundMe

2) oppure facendo un bonifico al seguente IBAN:

IT12L0311121700000000002234 – BENEFICIARIO BONUCCI DEBORAH

indicando nella causale: “Donazione volontaria per cure mediche Deborah Bonucci”