Efficientamento energetico, ad Assisi 80 punti luce diventano a led

Al via la fase realizzativa del progetto relativo a interventi straordinari su impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale. Da ieri infatti sono iniziati i lavori per l’efficientamento energetico a Santa Maria degli Angeli in via Risorgimento e via Ponte Rosso, a seguire in via Pertini e via Ermini e l’intervento interessa un’ottantina di corpi illuminanti.

Nel dettaglio si prevede la riqualificazione mediante sostituzione di punti luce da tecnologie tradizionali a

quelle di ultima generazione come i led per ridurre i consumi energetici e, conseguentemente, il costo della bolletta energetica associata alla pubblica illuminazione. Gli interventi sono mirati anche a ottenere una migliore visibilità notturna, riducendo gli abbagliamenti e aumentando il livello di illuminamento grazie all’impiego di tecnologie di nuova generazione, quindi a migliorare anche la sicurezza stradale.

I lavori, che rientrano come detto nell’ambito dell’efficientamento energetico, comportano una spesa complessiva di 80 mila euro completamente finanziata dal Ministero per lo sviluppo economico (grazie al Decreto Crescita). Questo intervento sulla pubblica illuminazione conferma la linea intrapresa dall’amministrazione comunale fin dall’inizio. Quella di tutelare l’ambiente in tutte le sue forme e con tutti i mezzi a disposizione, anche intercettando finanziamenti pubblici.

