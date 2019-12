Ristoranti aderenti al Piatto di Sant’Antonio 2020, l’elenco delle attività

Quali sono i ristoranti aderenti al Piatto di Sant’Antonio 2020? La manifestazione si svolgerà a gennaio con un ricco programma di eventi – qui tutti i dettagli – e nel magazine ufficiale della rassegna si scoprono quali sono i ristoranti in cui verrà servito il tradizionale Piatto. Esso consiste in rigatoni al sugo di carne, salsicce arrosto, polpette in umido, carne di manzo al forno, pane, acqua, vino, mele e arance.

I ristoranti aderenti al Piatto di Sant’Antonio 2020 (consumabile anche nella Taverna dei Priori 2020, rimandi in calce al pezzo) sono: La Tavola Rotonda, Bellavista, Green Village Assisi, Hotel Frate Sole, Hotel Le Grazie, Hotel Villa Elda, Osteria dei Ricordi, Country House La Padronale del Rivo, Osteria San Vittorino, Ristorante 75, Ristoro La Rosa, Ristorante Valerie, Ristorante Da Elide, Il Podere, L’Oasy Gastronomia, Trattoria da MaMè, Ristorantino, Ristorante Carfagna, Il Roseto, Hotel Domus Pacis, Hotel Cristallo, Hotel Los Angeles, Hotel Moderno, Il Pastarolo, La Bella Stazione, Ristorante La Sirenetta, Osteria di Cambio, Osteria del Mulino, Hotel Cenacolo, Casa Norcia, Trattoria Santucci, Il Cantico di San Francesco, Pic Nic, Le Mandrie di San Paolo, Casa Leonori, Le Dimore di San Crispino, Il Girasole, Fondente, Penny Lane, La Basilica, Blu Marè Assisi, Cuisine 83 e Il Cantico.

Le prenotazioni vanno effettuate direttamente nei ristoranti aderenti al Piatto di Sant’Antonio 2020 (i numeri sono reperibili nel gazzettino del Piatto), mentre per quanto riguarda Il Piatto in Taverna, pranzo e cena a Villa Raffaello, è possibile contattare Curzio 339.4609607; Riccardo 346.8842814; Angelo Ricevimenti: 0742.311515; Tonino 335.6656318; Emi 335.7793051.

