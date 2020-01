ViniVeri Assisi 2020 lunedì 13 gennaio all’Hotel Valle di Assisi

Primo appuntamento dell’anno con il vino secondo natura lunedì 13 gennaio con la terza edizione di ViniVeri Assisi 2020. Una intera giornata organizzata dal Consorzio ViniVeri, dalle 10 alle 17, presso l’Hotel Valle di Assisi -via San Bernardino da Siena 116 – Santa Maria degli Angeli – per addetti del settore, enotecari, ristoratori, sommeliers e i tantissimi appassionati e curiosi del vino naturale dove poter assaggiare e scoprire vini prodotti da piccoli vignaioli che operano senza l’uso della chimica di sintesi in vigna e senza l’uso di addizioni e stabilizzazioni forzate in cantina.

Naturalità, territorio, rispetto dell’ambiente, emozione, identità, artigianalità: dal 2004 i vignaioli del Consorzio Viniveri portano avanti con convinzione il loro approccio produttivo artigianale, sostenibile ed ecocompatibile. Vini che non contengono addizioni di sostanze estranee alla frutta d’origine né fatti attraverso processi dominanti al fine di trovare il miglior equilibrio tra l’azione dell’uomo e i cicli della natura.

Presenti a ViniVeri Assisi 2020 60 produttori con oltre 200 etichette di vino in degustazione. Un occasione per incontrare i vignaioli soci del Consorzio, che ha appena rinnovato il direttivo con il nuovo presidentePaolo Vodopivec. Come sempre saranno presenti anche alcuni produttori di eccellenze agroalimentari del territorio, umbro e non solo. ViniVeri Assisi 2020 avrà un goloso prologo la sera di domenica 12 gennaio con una serie di cene con i produttori in vari ristoranti della zona intorno ad Assisi. Il biglietto giornaliero per la manifestazione ha un costo di € 25.