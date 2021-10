Elicottero della Repubblica Italiana sul campo dell’Angelana Calcio, grande curiosità (foto)

(Stefano Berti, Flavia Pagliochini) Ampio spiegamento di forze dell’ordine e grande mistero per l’arrivo dell’elicottero con una delegazione papale. Intorno alle 15.20 l’atterraggio allo stadio di Santa Maria degli Angeli. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, personale in borghese e anche un frate. Non è al momento chiaro il motivo della visita, che sin da ieri ha destato da subito curiosità e stupore per un post diffuso dall’Angelana Calcio sulla propria pagina Facebook in cui si annunciava l’arrivo di una delegazione vaticana.

“Domani, mercoledì 13 ottobre, l’intero impianto del “Giuseppe Migaghelli” sarà occupato dall’arrivo di un elicottero direttamente dal Vaticano… no, non vi diamo false speranze: a bordo non ci sarà Papà Francesco – recita il post – ma una delegazione della Santa Sede che farà visita ad Assisi… per questo motivo, tutti gli allenamenti della giornata di mercoledì verranno sospesi. Ci vediamo giovedì… più carichi che mai!!!”. Per il momento, al campo di calcio di Santa Maria degli Angeli, tanta curiosità e un pizzico di divertimento: non capita d’altronde tutti i giorni di scattare o scattarsi una foto con l’elicottero “marchiato” Repubblica Italiana.

