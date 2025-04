Erba alta e rifiuti non ritirati: i cittadini chiedono “aiuto” alla giunta

Erba alta, giardini vandalizzati e bisognosi di un taglio e rifiuti non ritirati: i cittadini chiedono “aiuto” alla giunta attraverso Assisi News e dopo che più volte si sarebbero rivolti agli uffici preposti senza trovare ascolto.

Nel primo caso la zona è quella di via Giovanni XXIII, alle porte del centro storico di Assisi, dove più volte i residenti hanno segnalato l’erba alta che in alcuni casi impedisce quasi persino di leggere i cartelli funebri. In alcuni casi i cittadini hanno pulito alcuni pezzetti in maniera autonoma, ma la richiesta è che il Comune provveda con propri operai. Contattato da Assisi News, il sindaco ff Stoppini ha spiegato che lo sfalcio sta partendo in questi giorni, compatibilmente anche con le condizioni meteo.

C’è poi il caso del parco Norma Cossetto e dei giardini Zibetti a Santa Maria, dove all’incuria dell’erba alta si uniscono i “soliti ignoti” che vandalizzano le strutture o la staccionata, senza che però nessuno ponga mano al riparo. Infine, il caso dei rifiuti “abbandonati” nelle scalette di San Lorenzo, tra la cattedrale e la Rocca Maggiore, dove da qualche giorno i rifiuti non vengono più ritirati. Abbandonati sopra i cassonetti, creano uno sgradevole “accumulo” che non rende merito ad alcune location tra le più belle di Assisi.

(Le foto sono state scattate tra il 31 marzo e l’1 aprile 2025, quella dei rifiuti lo scorso weekend)

