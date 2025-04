Il Calendimaggio di Assisi ricorda storia e tradizioni pensando al futuro (foto)

Circa duemila persone, tra streaming e presenze in sala, per le due conferenze dedicate al Calendimaggio andate in scena nella Sala della Conciliazione e a Palazzo Bonacquisti, rispettivamente incentrate su “I Bandi e i Cortei del Calendimaggio” (con Andrea Cagliesi, Paolo Petrozzi, Mauro Balani e Antonio Frascarelli, moderati dal giornalista Carlo Cianetti) e su “Calendimaggio: dalle scenette ai colossal – L’evoluzione della rievocazione storica” (con Valeria Molini, Enrico Sciamanna, Carla Gambacorta e Prospero Calzolari per la moderazione degli assessori Fabrizio Leggio e Paolo Mirti). Un modo per ricordare le tradizioni della Festa, ricordare la sua evoluzione, ma anche aprire un dibattito sulle prospettive per il futuro senza scordare le lezioni del passato.

“Le conferenze, rivedibili in streaming sul canale YouTube di Umbria Webcam, hanno registrato complessivamente oltre 1400 contatti, alle quali vanno aggiunte le persone presenti nelle due sale e non solo”, spiega il presidente dell’Ente Stefano Venarucci, “e questo – oltre a renderci estremamente soddisfatti – ci fa ben sperare per il futuro: vogliamo riportare il Calendimaggio al centro del dibattito e queste due conferenze sono solo l’inizio di un percorso”. Il prossimo appuntamento, dopo Echo la Primavera, è invece più conviviale: il 4 aprile si terrà, dalle 20 in piazza del Comune, la Cena SottoSopra, con un contributo volontario minimo di 15 euro. Per info e prenotazioni è possibile recarsi al negozio di Mione, al Bar La Rocca o nella saletta dei Nobilissimi Armajoli o chiamare i numeri +39 3397319682 (Giacomo), +39 3403121178 (Leonardo) e +39 3456890944 (Mattia). Per ulteriori informazioni e rimanere sempre aggiornati sulle iniziative del Calendimaggio è possibile collegarsi al sito www.calendimaggiodiassisi.com e alle pagine social della manifestazione, su Facebook e su Instagram.

