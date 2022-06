Disavventura per un ungherese, a Sant'Anatolia di Narco invece tragedia per una persona colta da malore

Escursionista disperso sul sentiero francescano, ritrovato a Valfabbrica dal Sasu. È successo nella serata del 26 giugno 2022, quando – intorno alle 20.30 – è stata segnalata una persona che si era dispersa mentre stava percorrendo il sentiero Francescano.

Sul posto si sono recate tre squadre del SASU composte da tecnici e sanitari che hanno iniziato a percorrere il tratto di sentiero che da Valfabbrica sale verso Gubbio in quanto l’escursionista, di nazionalità Ungherese non aveva un contratto telefonico per l’Italia e pertanto il servizio di geolocalizzazione del Sasu non era in grado di identificare il punto dove si trovasse il disperso. Poco prima delle ore 22:00 una squadra del SASU ritrovava la persona dispersa nei pressi della diga di Valfabbrica. Prestate le prime cure, la persona veniva trasportata con il mezzo fuoristrada del SASU fino all’autoambulanza del 118.

Sempre nella giornata di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU). è intervenuta poco dopo le 16:00 per una persona colta da malore in un’area impervia del Monte Beregni, nel Comune di Sant’Anatolia di Narco.

Sul posto oltre al personale del SASU, anche l’elisoccorso del 118 con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico.

Purtroppo i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo e, dopo le autorizzazioni del caso, la salma è stata recuperata dai tecnici del SASU con tecniche alpinistiche, mediante l’utilizzo della speciale barella portantina in dotazione del SASU fino al mezzo del SASU e successivamente trasportata a valle con il mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino e Speleologico fino carro funebre.

