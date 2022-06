Campionato regionale di tiro con la balestra antica da banco 2022, vincono i balestrieri di Assisi

Domenica 26 giugno 2022, a Gualdo Tadino, si è svolta la 25sima edizione del Campionato Regionale di Tiro con la Balestra Antica da Banco 2022, cui hanno partecipato le compagnie di Assisi, Amelia, Montefalco, Norcia e ovviamente la Waldum di Gualdo Tadino. “Sotto il vecchio campanil”, questo il nome dato al campionato, ha visto la vittoria della compagnia di Assisi, per quanto riguarda la gara a squadre, e di Leonardo Maggiori di Montefalco per la gara del Singolo Tasso.

“E’ un ritorno che ci auguriamo in grande stile – spiegava nei giorni scorsi il presidente della compagnia gualdese, Stefano Ragugini – dopo l’ultima edizione del 2019. La nostra compagnia doveva organizzare il campionato nel 2020 ma poi con il Covid tutto si è fermato. Non vediamo l’ora di gareggiare e siamo orgogliosi che la ripartenza inizi proprio dalla nostra città”. “Ci siamo subito attivati e per questo non posso che ringraziare membri della compagnia – aggiungeva sempre Ragugini – Comune di Gualdo Tadino e Regione Umbria per il patrocinio e gli sponsor locali che hanno sostenuto questo progetto che ha richiesto un’attenta pianificazione per i regolamenti da seguire”.

In piazza, per il Campionato regionale di tiro con la balestra antica da banco 2022, si è tornati quindi allo spirito di leale competizione e amicizia che distingue le cinque compagnie umbre affiliate alla Lega italiana del tiro alla balestra (Litab) che si ritroveranno tutte insieme (in totale saranno 12) a settembre a Chioggia per i campionati nazionali.

Queste le classifiche ufficiali del Campionato regionale di tiro con la balestra antica da banco 2022.

Gara Squadre

1 – Assisi, punti 295

2 – Montefalco, punti 285

3 – Gualdo Tadino, punti 282

Gara Singolo Tasso

1 – Leonardo Maggiori (Montefalco)

2 – Deborah Filippucci (Montefalco)

3 – Francesco Balducci (Assisi)

