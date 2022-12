Evasione dai domiciliari, denunciato 29enne per aver ‘sforato’ i tempi

Evasione dai domiciliari, denunciato 29enne che ha ‘sforato’ i tempi di uscita. Di seguito la nota della Questura di Perugia.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, nell’ambito dei servizi di verifica delle persone sottoposte alla misura alternativa della detenzione domiciliare, hanno denunciato per il reato di evasione un cittadino romeno, classe 1993. Gli operatori, infatti, portatisi a Bastia Umbra presso l’abitazione del 29enne, sottoposto alla misura alternativa con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, hanno riscontrato che il ragazzo non era in casa. Dopo aver sentito la madre in merito all’accaduto, i poliziotti hanno appreso che il figlio – autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 10 alle 12 – era uscito di casa e, nonostante fossero le 14, non era ancora ritornato. Constatata la violazione delle prescrizioni, gli agenti hanno quindi deferito il giovane all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione dai domiciliari.

Qualche tempo fa un precedente simile, quando un 34enne che si era infortunato mentre si allenava è andato all’ospedale ma ha ‘dimenticato’ di avvertire le forze dell’ordine. Durante le verifiche presso la residenza del 34enne, gli agenti hanno constatato che, nonostante i ripetuti tentativi, nessuno rispondeva al citofono. Insospettiti, una volta giunti all’ingresso dell’abitazione, hanno bussato alla porta dell’appartamento. Ad aprire è stata la compagna del 34enne che, alla richiesta dei poliziotti di conoscere dove fosse il compagno, ha risposto che in quel momento di trovava al Pronto Soccorso per un infortunio dopo un allenamento casalingo. Gli agenti, a quel punto, si sono recati presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sentito in merito alla sua condotta, ha confermato di essersi fatto male mentre si allenava e di essersi portato al Pronto Soccorso omettendo di comunicare il suo spostamento alle Forze dell’Ordine. Per questo motivo, terminate le attività di rito, gli operatori hanno deferito il 34enne all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.

